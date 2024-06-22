غدا الأحد..طهران تستضيف منتدى حوار التعاون الآسيوي 

العالم-ایران

ويشارك في هذا الاجتماع الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية، أكثر من 30 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء أو مساعدي وزراء الخارجية والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين للدول الأعضاء.

ويعقد غداً الأحد اجتماع للخبراء وكبار المدراء في الدول الأعضاء لمناقشة وتبادل الآراء حول التنسيق النهائي بشأن محاور المحادثات للاجتماع الوزاري الذي سيعقد بعد غد الاثنين.

كما يعقد بعد غد الاثنين الاجتماع الرسمي لمنتدى حوار التعاون الآسيوي بكلمة وزیر الخارجیة الإیراني بالوكالة علي باقري كني.

یذکر أن الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنتدى حوار التعاون الاسيوي (ACD)، اعلن في سبتمبر 2023 عن تسليم الرئاسة الدورية لهذا التكتل الى ايران.

وإن حوار التعاون الآسيوي (ACD) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في 18 يونيو 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل آسيان ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي و‌مجلس التعاون الخليج الفارسي و‌الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.