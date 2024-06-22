فيديو/استشهاد 101 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة

العالم- فلسطين

واوضحت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان عبر منصة تلغرام، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب التي تشنها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "37 ألفا و551 شهيدا و85 ألفا و911 مصابا".

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 101 شهيد و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دمر خلاله سبعة منازل على رؤوس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد 24 مواطنا وإصابة العشرات.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه في غزة تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء بعد استهداف طائرات الاحتلال عدة مباني سكنية لعائلة “مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة” بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض .

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت منزلا في محيط جبل الريس شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 19 مواطنا وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد جهاز الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت 19 شهيداً وأكثر من 35 إصابة، عدد منهم حالتهم حرجة، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة “شابط” قرب مقبرة البطش في حي التفاح، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فنانة في حي الشجاعية في غزة ما أدى إلى 4 شهداء.

وارتقى 7 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأمس الجمعة استشهد 42 فلسطينيًّا وجرح 85 آخرون، معظمهم نساء وأطفال، تفاوتت جراحهم بين متوسطة إلى خطيرة في عدة غارات إسرائيلية على مدينة غزة.

وتواصل "إسرائيل" حربها المدمرة على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.