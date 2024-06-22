لبنان.. الإحتلال يتجه بفشله شمالا

العالم – باختصار

بنيامين نتنياهو قال إن جيشه جاهز لعملية مكثفة في لبنان إذا لزم الأمر لإعادة الهدوء الى الشمال.



وزير خارجية الإحتلال"يسرائيل كاتس"يعد بالقضاء على حزب الله في حال إندلاع حرب شاملة.



قادة جيش الاحتلال أعلنوا موافقتهم على خطط عملياتيه لتنفيذ هجوم ضد لبنان إذا لزم الأمر.



حزب الله أكد جهوزيته لأي حرب تفرض عليه مع الإحتلال وأنه سيقاتل بدون أيه ضوابط.



السيد نصر الله: احتمال الإنزلاق إلى حرب كبرى وارد رغم أن الحزب لا يريد حربا شاملة.

السيد نصر الله: سنقاتل بلا قواعد وبلا أسقف ولن يكون هناك مكان في القيام بمنأى عن صواريخنا.

الولايات المتحدة تبدو متخوفة من إتساع رقعة الحرب مع لبنان لتشمل كامل المنطقة.



مصادر أمريكية واشنطن متخوفة من فشل الدفاعات الجوية الاسرائيلية في مواجهة حزب الله.



مصادر أمريكية: قدرات حزب الله سوف تخترق الدفاعات الاسرائيلية لاسيما القبة الحديدية.



خبراء عسكريون اسرائيليون: إعلان الحرب مع حزب الله سيعني إنتحارا جماعيا لإسرائيل".



اللواء المتقاعد اسحق بريك: سوف تفتح ست جبهات قتال في وقت واحد ضد" اسرائيل".



اللواء المتقاعد اسحق بريك: نتنياهو غالانت هاليفي يأخذون كل"إسرائيل" معهم الى الهاوية.

التفاصيل في الفيديو المرفق..