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 المغاربية..

قلق أمريكي من الحضور الروسي في ليبيا

السبت ٢٢ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج"المغاربية الضوء على التضييق على المسيرات المناهضة للتطبيع في المغرب، والمنافسة الانتخابية في موريتانيا والقلق الامريكي من الحضور الروسي في ليبيا.

العالمالمغاربية

وتطرق البرنامج الى التضييق المتزايد وقمع عدد من المسيرات المناهضة للتطبيع في عدد من المدن المغربية واشتداد المنافسة في السباق الرئاسي في موريتانيا، والتباين بين المرشحين وبرامجهم يلقي بظلاله على المشهد الانتخابي.

ورصد البرنامج موضوع القلق الأمريكي من تنامي دور روسيا في ليبيا ومخاوف من التعاون العسكري المتنامي بين الجانبين.

كما ناقش البرنامج موضوع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس والذي يثير الجدل بشأن تأخر تشكيل المحكمة الدستورية ولقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي، وسط قلق من تقدم اليمين المتطرف في فرنسا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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