حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بأسلحة مختلفة

العالم-لبنان

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة": "

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية اليوم السبت مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة، وذلك ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة ميس الجبل". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية اليوم السبت، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى الى اشتعال النيران فيها، وذلك ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الخيام أمس (الجمعة)".

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ظهر اليوم السبت موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏- "استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:15 من بعد ظهر اليوم السبت 22-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أنه يواصل مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، لافتا إلى أن قواته رصدت في وقت سابق من اليوم مقاتلا داخل موقع رصد لـ"حزب الله" في عيتا الشعب، "لتتم بعد وقت قصير مهاجمة الموقع الذي تواجد داخلها".