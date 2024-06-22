مينسك: العالم أوشك على الدخول في صراع واسع النطاق

العالم-اروپا

وقالت في خطاب بمناسبة يوم الذكرى الوطنية لضحايا الحرب الوطنية العظمى والإبادة الجماعية للشعب البيلاروسي: "بعد ثمانية عقود فقط من حياة الرفاه والازدهار (بعد نهاية الحرب العالمية الثانية)، وجد الكوكب نفسه مرة أخرى على عتبة صراع عالمي. ومن الممكن أن تؤدي خطوة أخرى خاطئة من جانب الساسة الغربيين إلى تمزيق النسيج الرقيق لزمن السلم، وهو ما قد يؤدي إلى هلاك معظم البشرية والموت الحتمي".

وشددت كوتشانوفا على أن "الشعب البيلاروسي، الذي يعرف قيمة السلام والنصر، يحافظ على الذاكرة التاريخية ويدافع بحزم عن الحقيقة التاريخية، حتى لا تتكرر أحداث الماضي".

وأضافت رئيسة مجلس الشيوخ بالبرلمان: "السيادة والاستقلال هما أهم أصولنا، ومبادئنا التوجيهية وقيمنا الدائمة التي تشكل الأساس للتنمية الإبداعية السلمية للدولة البيلاروسية".

الجدير ذكره أن التوترات العالمية في الآونة الأخيرة تتزايد كثيرا وعلى وجه الخصوص بين موسكو والغرب مع إعلان دول حلف "الناتو" تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.