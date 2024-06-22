العالم-الاحتلال

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم"، مساء السبت، عن لابيد وصفه لحكومة نتنياهو بالمجنونة ورئيس الوزراء نفسه بالفاشل، "نتيجة لاهتمامه بقضايا وملفات يمكن تأجيلها، في حين لم يهتم بملف إعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى منازلهم".

وأوضح يائير لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن "اليوم هو اليوم الـ 260 لتواجد المحتجزين في أنفاق حماس في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، شدد أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، على أنه لن تكون هناك صفقة دون سقوط الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.