5 شهداء وعشرات الجرحى بقصف للاحتلال استهدف وسط وغرب مدينة غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مراسلو "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين واصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، بقصف جوي لقوات الاحتلال استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون بغارة مماثلة للاحتلال استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الى ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال بشكل متقطع وسط وجنوب مدينة رفح، بينما أغارت طائرات الاحتلال على منزل شمال مدينة رفح.

وارتفعت أعداد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة أمس السبت، بحسب مصادر صحية، إلى 43 شهيدا، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في بلده الرام

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الليلة الماضية، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية في بلدة الرام ان سيارات الاسعاف نقلت 6 اصابات بالرصاص الحي معظمها في الاجزاء السفلية بعد ان أطلق الجنود المتواجدون قرب جدار الفصل العنصري النار على مواطنين بزعم انهم حاولوا الدخول الى مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين ايضا واطلقت قنابل الغاز السام وقنابل الصوتية تجاه المنازل القريبة من جدار الفصل العنصري.

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في تقوع

والليلة الماضية ايضا، أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في العديد من الأحياء لا سيما مثلث العمور، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وجرى معالجتهم ميدانيا.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، والليلة الماضية، مخيم عين السلطان بأريحا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت عين السلطان، وأطلقت الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.