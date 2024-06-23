54 شهيدا بأربعة مجازر خلال ساعات في غزة

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دمر خلاله سبعة منازل على رؤوس ساكنيها، ما أدى لاستشهاد 24 مواطنا وإصابة العشرات.

وقال الدفاع المدني إن طواقمه في غزة تمكنت من انتشال عدد من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء بعد استهداف طائرات الاحتلال عدة مباني سكنية لعائلة “مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة” بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض .

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جوية استهدفت منزلا في محيط جبل الريس شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 19 مواطنا وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد جهاز الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت 19 شهيداً وأكثر من 35 إصابة، عدد منهم حالتهم حرجة، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة “شابط” قرب مقبرة البطش في حي التفاح، وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة فنانة في حي الشجاعية في غزة ما أدى إلى 4 شهداء.

وارتقى 7 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي صباح اليوم على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأمس الجمعة استشهد 42 فلسطينيًّا وجرح 85 آخرون، معظمهم نساء وأطفال، تفاوتت جراحهم بين متوسطة إلى خطيرة في عدة غارات إسرائيلية على مدينة غزة.