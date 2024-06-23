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حماس: الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر وحشية في غزة وندعو لتدخل دولي عاجل

حماس: الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر وحشية في غزة وندعو لتدخل دولي عاجل
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة حماس أن العدو الصهيوني النازي يواصل استهدافه الوحشي للمدنيين العزل في قطاع غزة، وينفّذ مجازر جديدة بحق الأطفال والنساء والشيوخ.

العالم _ فلسطين

وأشارت حركة حماس في تصريح لها إلى قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وحيي التفاح والزيتون، واستهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس ورفح، ما أدى لارتقاء العشرات من الشهداء، في إمعان في جريمة الإبادة المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتجاهلٍ تام واستخفاف بكل القوانين والشرائع التي تجرّم استهداف المدنيين.

وشددت على أن هذا المسلسل المروِّع من الجرائم الصهيونية بحق المدنيين؛ يستدعي تحركاً أكثر فاعلية وجدية من المجتمع الدولي ومؤسساته، يُجبر الكيان المجرم على وقف إجرامه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وجددت الحركة التأكيد أن الاحتلال وقادته النازيين سيدفعون ثمن انتهاكاتهم ضد شعبنا الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تُفلِح في كسر إرادة شعبنا، أو ثنيِه عن المُضِيّ في طريق النضال والمقاومة، حتى كسر العدوان، وطرد الاحتلال عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واستشهد 49 مواطنًا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء، في ثلاثة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في ثلاثة مواقع منفصلة في مدينة غزة.

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