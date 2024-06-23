الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

العالم _ فلسطين

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى جرادات بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة سعير شمال الخليل، والشاب هايل ماجد زيدات بعد اقتحام منزله في بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل.

كما واعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد السيد أحمد أبو الزين بعد اقتحام منزله في مدينة دورا جنوب الخليل وأطلق قنابل الغاز في منطقة الشرفة بمدينة دورا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال بعد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهم: عدي رائد عوض والشقيقين رضا ووديع سامي عوض.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل طلال عوينات بعد اقتحام منزله في حي شريم بالمدينة.

وفي نابلس، اعتقل جيش الاحتلال الطالب في جامعة النجاح محمد سلامة بعد مداهمة منزل عائلته في المدينة.

وفي بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، أصيب ستة مواطنين برصاص الاحتلال الليلة الماضية ، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال المتمركزون قرب الجدار بزعم أنهم حاولوا الدخول إلى مدينة القدس.