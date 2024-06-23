هيئات الأسرى: ارتفاع عدد معتقلي الضفة إلى 9325 منذ بدء العدوان

العالم _ فلسطين

وجاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، حيث أشار البيان إلى أنّ الاعتقالات شملت كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

وأضاف البيان أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الجمعة والسبت 25 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وتوزعت الاعتقالات على محافظات نابلس وطولكرم وجنين ورام الله والخليل، وفقاً للبيان.

وأشارت هيئات الأسرى إلى تواصل “الاعتداءات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.