صنعاء والمقاومة العراقية توجهان صفعة قوية لامريكا والاحتلال

العالم - خاص العالم

لا هوادة بحريا طالما كيان الاحتلال الإسرائيلي مستمر في العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هكذا تبرهن القوات المسلحة اليمينة للعالم من خلال استهداف أي سفينية متجهة إلى الأراضي المحتلة او لشركتها علاقة بالاحتلال.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة العراقية ضد كيان الاحتلال، الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن تابعتان لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. واضاف أن العملية الثانية استهدفت سفينة في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اعتراف بتضرر سفينة تجارية على بعد خمسة وستيين ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة في اليمن دون الفصح عن هوية السفينة.

وكان سريع أعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية 'آيزنهاور' شمالي البحر الأحمر وسفينة ترانس ورلد نافيغيتر في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.

القيادة المركزية الأميركية اعترفت بالعملية لكنها ادعت بإنها دمرت ثلاث زوارق يمينة في البحر الأحمر نافية الهجوم الناجح للقوات اليمينة على حاملة 'أيزنهاور'، كذلك اعترفت باطلاق القوات اليمينة ثلاث صواريخ بالستية مضادة للسفن باتجاه خليج عدن.