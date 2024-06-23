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مراسل العالم..

حزب الله يستهدف مقر قيادة كتيبة اسرائيلية بمسيرة انقضاضية

الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - صباح اليوم الأحد، هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة "بيت هلل" التابعة للاحتلال الإسرائيلي.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الهجوم استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود مقر قيادة الكتيبة، وأصابتها إصابة مباشرة، موقعةً أفرادها بين قتيل وجريح.

يأتي هذا الهجوم دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على الاغتيال الذي نفذه الاحتلال في بلدة الخيارة في البقاع الغربي.

وأمس، شنت المقاومة عدة عمليات ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي الحدودية، منها موقعي "الرمثا" في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، و"زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

كما أكدت المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديها مباني يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة"، بالأسلحة الملائمة، التي أصابت أهدافها بصورة مباشرة، وأدت الى اشتعال النيران في المباني.

واستهدف مجاهدو المقاومة مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة المنارة، وأصابوه ‏إصابة مباشرة.

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