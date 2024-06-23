الهند تزود كيان الاحتلال بمسيرة "هيرميس 900" تم تصنيعها في حيدر أباد

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر: "في فبراير (شباط) الماضي، ذكرت وسائل إعلام هندية، لأول مرة، أن الهند تزود 'إسرائيل' بطائرات مسيرة متطورة من طراز "هيرميس 900" تم تصنيعها في مدينة حيدر أباد".

وأشارت الصحيفة إلى أن المصنع، الذي أنشأه كيان الاحتلال في حيدر أباد، لتزويد الجيش الهندي بهذا النوع من الطائرات، قد حول 20 طائرة من صنعه خصيصًا لجيش الإحتلال، بسبب النقص الذي نشأ خلال العدوان على غزة.

المصنع، وهو مشروع مشترك بين الشركة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" واتحاد الملياردير الهندي غوتام أداني، وهو أول مشروع في العالم لإنتاج الطائرات المسيرة خارج كيان الاحتلال.

وبحسب الصحيفة، فإنه من المحتمل أن يكون هذا القرار الدراماتيكي قد تمت الموافقة عليه من قبل كبار المسؤولين في الهند، على الأرجح بسبب حقيقة أن تل أبيب هي أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.