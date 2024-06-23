جيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة والرصيف العائم يتفكك

العالم - فلسطين

آلة القتل الإسرائيلية لا تتوقف، وتواصل حصد أرواح الفلسطينيين بمجازر متنقلة في انحاء قطاع غزة، ففجر اليوم استشهد خمسة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، إثر قصف اسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية استهدف وسط وغرب مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف بناية سكنية قرب برج الجوهرة وسط مدينة غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية مماثلة استهدفت منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الى ذلك، تواصل طائرات مروحية ودبابات إسرائيلية اطلاق النار على وسط وجنوب مدينة رفح. ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل بحي البرازيل جنوبي المدينة.

في سياق متصل، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأنّ أجزاءً من الرصيف البحري العائم الذي شيّدته الولايات المتحدة قبالة سواحل قطاع غزة تفككت ووصلت إلى شاطئ فريشمان بتل أبيب.

وتظهر مشاهد جديدة زورقاً عسكرياً أمريكياً وجزءاً من رصيف المسمّى 'بايدن' جرفتهما المياه إلى سواحل أسدود.

وكانت قد نقلت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إنّ الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف، مؤقتاً مرةً أخرى، بسبب شدة الأمواج، وأوضح المسؤولون أنّه سيتم نقل الرصيف إلى تل أبيب.

ونقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن منظمات إغاثية ومسؤولين عسكريين قولهم، إنّ الرصيف العائم في غزة فشل إلى حد كبير في مهمته وقد يتم تفكيكه، مضيفة أن أهدافه المتواضعة من المرجّح ألّا تتحقق.