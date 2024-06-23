طهران تستضيف 41 وفدا دبلوماسيا في منتدى حوار التعاون الآسيوي

العالم – إيران

وكتب باقري كني، اليوم الأحد، في الفضاء الإلكتروني: نحن فخورون باستضافة الاجتماع الوزاري لمنتدى الحوار الآسيوي غدا الإثنين في طهران.

وتابع أن: هذا الحدث يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية ويظهر الرغبة الآسيوية في التعددية والشمولية.

وعقد اليوم الأحد اجتماع للخبراء وكبار المدراء في الدول الأعضاء لمناقشة وتبادل الآراء حول التنسيق النهائي بشأن محاور المحادثات للاجتماع الوزاري الذي يعقد غدا الإثنين.

وفي الاجتماع الـ 18 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنتدى حوار التعاون الاسيوي (ACD) في سبتمبر 2023 أعلن عن تسليم الرئاسة الدورية لهذا التكتل إلى إيران.

يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD) منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها في 18 يونيو 2002 لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل آسيان ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي و‌مجلس تعاون الخليج الفارسي و‌الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.