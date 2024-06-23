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47 شهيدًا و121 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

47 شهيدًا و121 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و121 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة.

العالم - فلسطين

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37598 شهيدا و86032 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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