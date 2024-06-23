غريب آبادي: غزة مثال لسجل أميركا الأسود في مجال حقوق الإنسان

العالم – إيران

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الأحد حول أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأميركية، أوضح غريب آبادي أنه تم اختيار هذا الشعار لأن الإدارة الأميركية متورطة تماما في انتهاكات حقوق الإنسان بمشاركتها في حرب الكيان الصهيوني على غزة وتدعمه بكافة الجوانب.

وأفاد أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران عن انطلاق فعاليات أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأميركية لهذا العام يوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، لافتا إلى أنه وفي هذا العام تمت تحضيرات تطوعية عفوية لقراءة جرائم الإدارة الأميركية ورفع الوعي المحلي والدولي ضد تصرفات هذه الإدارة.

وفي اشارة إلى أن الإدارة الأميركية لها العديد من الإجراءات في انتهاك حقوق الإنسان لدول أخرى وكذلك لشعبها وأن حجم الجرائم في أميركا مرتفع بشكل غير مسبوق، مضيفا بأن حقوق النساء والأشخاص الملونين تُنتهك بشدة في أميركا علاوة على أن الأعمال المناهضة للديمقراطية بارزة بوضوح في أميركا.

وتابع غريب آبادي مستذكرا التعامل الوحشي للشرطة الأميركية ضد الطلاب والأكاديميين الداعمين لغزة، والذي يعد علامة على السلوك العنيف والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة، علاوة على الإجراءات والعقوبات المفروضة التي اتخذت من قبل الإدارة الأميركية ضد الشعب الإيراني والمناهضة لحقوق الإنسان ومازالت مستمرة حتى الآن.

وأوضح بأن فعاليات أسبوع إعادة قراءة وفضح حقوق الإنسان الأميركية ستنطلق بالتزامن مع إحياء ذكرى استشهاد الشهيدآيةالله الدكتور محمدرضا بهشتي و72 من أعضاء حزب الجمهورية الإسلامية وحلول أسبوع السلطة القضائية في إيران وكذلك مع أربعين شهداء الخدمة آية الله إبراهيم رئيسي وأميرحسين عبداللهيان ورفاقهما.

كما ذكر أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية أن مبادئ حقوق الإنسان الغربية غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الغرب يحاول فرض أسلوب حياته على الدول الأخرى، وبالتالي فإن الأولويات والأعراف والمعايير التي يقدمها في مجال حقوق الإنسان لا تحظى بقبول بقية دول العالم.

واستطرد مؤكدا على أن قائد الثورة الإسلامية هو الملهم الهادي في مجال حقوق الإنسان والتي تعتبر مواقف إيران اساسية للغاية فيها، لافتا إلى أنه لا يمكن قبول هذه المبادئ كمبادئ مشتركة ومعايير واحدة في مجال حقوق الإنسان.

وبيّن غريب آبادي بأنه و: في مجال حقوق الإنسان، وجه قائد الثورة الإسلامية انتقادات جدية لحقوق الإنسان الغربية وأكد على أنه لا ينبغي الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان الغربية لأن لدينا انتقادات جدية لها.. وفيما يتعلق بقرار السلطات الكندية الذي أدرج حرس الثورة الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران هذا القرار مخالفا لمبادئ القانون الدولي لأن حرس الثورة الإيراني هو جزء من القوات المسلحة الرسمية للجمهورية الإسلامية والتي هي جزءا من سيادة البلاد.

كما بيّن أن الحرس الثوري الإيراني قد لعب دورا رئيسيا للغاية في قمع الإرهابيين في المنطقة، وأن إعادة الأمن لدول المنطقة هو بفضل أعمال الحرس الثوري الإيراني ودماء الشهداء لاسيما الشهيد القائد قاسم سليماني.

وتابع غريب آبادي مشيرا إلى أن كندا قد ارتكبت أكثر الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان ضد إيران بعد الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أنها تدعم الجماعات الإرهابية وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعبها، ومن وقت لآخر تنتهك حقوق الإنسان بحق مواطنيها الأصليين، بما في ذلك اغتصاب الطلاب.

وأدان هذه التصرفات السياسية لكندا التي تقدم من خلالها خدمة جيدة للكيان الصهيوني في الوقت الذي يجب أن تقف فيه ضد هذا الكيان.