دبابات إسرائيلية تتوغل إلى المواصي في رفح وسط اشتباكات عنیفة

العالم - فلسطين

ميدانياً، ارتكب الاحتلال، أمس السبت، مجزرتين جديدتين في كل من مخيم الشاطئ وحيّ التفاح في مدينة غزة، ما أوقع ما لا يقل عن 40 شهيداً وعدداً كبيراً من المصابين، وذلك غداة ارتكاب مجزرة أخرى في مواصي رفح راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين في منطقة يدّعي الاحتلال أنها آمنة، وطلب من قبل النزوح إليها. وقالت وكالة رويترز إنّ دبابات إسرائيلية تقدمت إلى أطراف منطقة المواصي التي تضمّ خيام النازحين شمال غربيّ مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة، وسط اندلاع اشتباكات مع المقاومة.

إنسانياً، تتفاقم الأزمة الإنسانية في جميع مناطق قطاع غزة. المجاعة تتفشى سريعاً، وخصوصاً في شمال قطاع غزة، ويتواصل أنين الجرحى والمرضى الذين لا يجدون علاجاً في المستشفيات المدمرة بعد أن قطع الاحتلال طريقهم إلى السفر للعلاج في الخارج بتدمير معبر رفح.

إسرائيلياً، اجتاحت عدداً من المدن ليل السبت الأحد تظاهرات وُصفت بالأكبر منذ بدء الحرب على غزة، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إنه لا يمكن التوصل إلى صفقة تبادل دون إطاحة حكومة بنيامين نتنياهو.