لبنان ينفي ما نقلته التلغراف بشأن وجود أسلحة في مطار بيروت

العالم – خاص بالعالم

معلومات مضللة وكاذبة نقلتها صحيفة التلغراف البريطانية حول موضوع مطار رفيق الحريري في لبنان حيث زعمت الصحيفة البريطانية نقلا عمن اسمتهم موظفين في مطار بيروت الدولي بأن حزب الله يخزن كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار حسب زعمها، الامر الذي دفع بلبنان الى نفي وتكذيب هذه الشائعات جملة وتفصيلا.



وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية وفي مؤتمر صحفي نفى ما نقلته الصحيفة وقال ان هذه المعلومات غير صحيحة وانها تضر بلبنان مضيفا ان الوزارة تتشاور مع رئيس الحكومة لرفع دعوى قضائية ضدّ التلغراف كما دعا وسائل الاعلام والسفراء الى زيارة المطار والاطلاع على جميع مرافقه.

ولفت الوزير حمية إلى أن المطار يتعرض دائما إلى خروقات واعتداءات من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي من ضمنها وجود تشويش، وان مقال التلغراف الذي يفتقد للمصداقية ياتي في اطار هذه الاعتداءات السخيفة.

وفي اطار التشويش والتهديدات من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي للبنان والشائعات الكاذبة حول مطار بيروت الدولي، قالت مصادر اعلامية لبنانية ان هناك انباء مؤكدة ان العاصمة بيروت ومطارها تعد خط أحمر وأي قصف لها سترد عليه المقاومة رداً مضاعفاً لن يتحملة كيان الاحتلال الاسرائيلي وان اي استهداف سوف يفتح حرباً بدون اي قواعد او ضوابط.

ويرى العديد من المراقبين ان ما نشرة صحيفة التلغراف قد يكون خطة مدروسة من قبل القوى الغربية الداعمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي لاعطائه المبرر لاستهداف المطار مشيرة ان جميع الدول منها كيان الاحتلال يدرك جيدا ان المطار لا يستقبل اي اسلحه ولا يتم تخزين اي أسلحة فيه.

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