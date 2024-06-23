صفري: تظافر الجهود بين دول القارة من أهداف اجتماع منتدى الحوار الآسيوي في طهران

العالم – إيران

ولفت صفري، خلال مؤتمر صحفي أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي، سيعقد في دورته الــ19 على مدى يومي الأحد والإثنين (23 و24 حزيران/يونيو الجاري) باستضافة العاصمة طهران، باعتبارها الرئيس الدوري لهذا المنتدى.

وأوضح أن المنتدى الآسيوي للحوار يضم في عضويته 35 دولة من أكبر اقتصادت القارة بما فيها إيران التي انظمت إليه عام 2004، وأمانته العامة تقع في الكويت.

وتابع أن: اجتماع طهران لمنتدى الحوار الآسيوي سيبدا أعماله، غدا الأحد على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء؛ ومن أجندات هذا الاجتماع اشار إلى مناقشة اقتراح إيران حول تأسيس 6 لجان في إطار هذا التكتل.

وبحسب مساعد وزير الخارجية، تتكون اللجان الست التي اقرحتها إيران على الدول الأعضاء، من لجنة الترانزيت والاتصالات، ولجنة العلوم والتقنية والتجارة، اللجنة السياحية والثقافية، واللجنة التعليمية والموارد الإنسانية، وبالتالي لجنة التنمية الشاملة والمستديمة.

وأردف أن: 41 وفدا أجنبيا، ستصل البلاد للمشاركة في هذا الاجتماع؛ 25 منها على مستوى وزراء الخارجية الدول الأعضاء ووكلائهم ومساعديهم؛ مبينا أنه بمبادرة الجمهورية الإسلامية تم توجيه دعوة أيضا إلى عدد من الأمناء العامين للمنظمات الاقتصادية الآسيوية، ومنهم الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) من أجل الحضور في اجتماع طهران.

وتطلع صفري إلى الانتهاء من إعداد البيان الختامي خلال اجتماع مساعدي وزراء الخارجية منتدى الحوار الآسيوي الأحد، على أن يسلم الإثنين إلى وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، كما أشار إلى اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الجانب الإيراني على هامش هذا الاجتماع.