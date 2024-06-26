آخر آراء ومواقف المرشحين الإيرانيين الـ6 ونتائج إستطلاعات الرأي اليوم

العالم – خاص بالعالم

وأما أبرز ما جاء من مواقف وآراء مرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية فقد كان كما يلي:

المرشح مسعود بزشكيان:

أعلن إن معظم ابناء الشعب يعانون من مشاكل اقتصادية، وأضاف أنه من غير الممكن ايجاد حل للحظر وباقي القضايا ما دامت الصراعات الداخلية مستمرة، وشدد على انه لن يعطي وعودا لا يمكنه الوفاء بها وفي حال عدم نجاحه فسيعتذر لابناء الشعب، كما اكد انه يؤمن بحرية الإعلام وان حكومتهُ ستكون حكومة لسماع صوت الشعب. والآن نتابع جانبا من تجمع انتخابي لانصار المرشح بزشكيان.

المرشح مصطفى بور محمدي:

قال إن الإنتاج يعد من أهم البنى التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأشار إلى مواجهة البورصة ركودا جادا إبان فترة الحكومة الثالثة عشرة، واعزى ذلك إلى تدخل الحكومة في قطاع البورصة ما أدى لضياع فرص التنافس، كما اشار إلى أن نظام الضمان الاجتماعي سيكون من ضمن أولويات حكومتِه، لنشاهد معا جانبا من فعاليات المرشح بورمحمدي الانتخابية.

المرشح سعيد جليلي:

أكد أن لديه أولويتين رئيسيتين هما جذب العملة الأجنبية وخلق فرص العمل، كما أشار إلى دور القرى كخلايا لتحقيق قفزة وتقدم في البلاد، كما أكد اهمية دعم قطاع الزراعة ومنح المرأة ونساء القرى والأرياف وربّات البيوت دورا أكبر في المجتمع، لنشاهد معا جانبا من فعاليات المرشح جليلي الانتخابية.

المرشح علي رضا زاكاني:

أعلنأنه دخل ساحة التنافس الانتخابي لتحقيق العدالة وتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل، وأوضح ان الخطوة الأولى في حكومته ستكون إعطاء المساعدات النقدية الشهرية المدفوعة بما يعادل سعر الذهب، كما أعلن سيعمل على خفض سعر البنزين وسيوفر الدعم في قطاع الصحة وعلاج ابناء الشعب، لنشاهد معا جانبا من فعاليات المرشح زاكاني الانتخابية.

المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

أكد أنه سيتابع زيادة نمو البلاد بشكل جاد وحل التحديات الاقتصادية، كما اعلن أنه سيعمل على تسهيل سبل زواج الشباب وتعزيز قطاع الاسكان وترشيد حصص المواطنين من الكهرباء والماء والبنزين، لنشاهد معا جانبا من فعاليات المرشح قاضي زادة هاشمي الانتخابية.

المرشح محمد باقر قاليباف:



أكد ضرورة اجتناب الوقوع في فخ مؤامرات الأعداء،عدم السير في طريقهم، واضاف أنه ينبغي العمل لدعم قطاع الاسكان، كا شدد على تجنب إثارة التوترات الداخلية والسعي لحل مشاكل ابناء الشعب،مشيرا إلى مواصلة طريق ونهج الرئيس الراحل الشهيد رئيسي وانهاء مشاريعه المتبقية. لنشاهد معا جانبا من فعاليات المرشح قاليباف الانتخابية.

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