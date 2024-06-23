كاميرا العالم ترصد معاناة عائلة فلسطينية الإحتلال اعتقل طفلها

العالم – خاص بالعالم

في هذا المنزل الذي داهمه جيش الاحتلال فجرا ببلدة بيت أمر جنوب الضفة تجلس عائلة الطفل المعتقل عدي عوض البالغ 14 عاما والحزن يلفها على مصير نجلها الصغير ، الذي اقتاده جنود الاحتلال الى جهة مجهولة دون الاكتراث لطفولته ورجاء أمه التي حاولت أن تخبئ دموعها أمامناا ففشلت كما فشلت في حماية نجلها من الاعتقال.



وقالت إيناس عوض والدة الطفل المعتقل عدي عوض:"تمت مداهمة المنزل اليوم من قبل الاحتلال في تمام الساعة 2:00 صباحا وقاموا بتكسير الابواب والخبط بشكل فوضوي، وتم الاعتداء على ولدي امامي ولم يدعوني أن أودّعه وقاموا بعمليات التكسير وقاموا بشكل همجي بالهجوم على المنزل".



بلدة بيت أمر التي تعد منكوبة اعتقاليا لا يكاد يمر يومم الا ويقتحمها الجيش ويداهم المنازل ويعيث فيها خرابا ضمن سياسة يتبعها في عموم الضفة، سياسة أفضت الى اعتقال أعداد كبيرة خلال الشهور الماضية منهم طلاب مدارس وجزء منهم في الثانوية العامة.



وقال محمد عوض ناشط اعلامي:"منذ السابع من اكتوبر الماضي لم يخلو يوم من اقتحامات لقوات الإحتلال لبلدة بيت أمر بجميع الاحياء ، حيث المداهمات مستمرة للاحتلال وعدد المعتقلين منذ السابع من اكتوبر الماضي بلغ ما يقارب 220 معتقل من بينهم 45 معتقل اعتقلوا اعمارهم عن 18 عاما".



نادي الأسير الفلسطيني وفي آخر احصائية تحدث عن اعتقال المئات من الأطفال القاصرين ولا يزال 250 منهم رهن الاعتقال إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين .

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