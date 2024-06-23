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أوروبا تحذر من خطر نشوب حرب بين حزب الله و"إسرائيل"

أوروبا تحذر من خطر نشوب حرب بين حزب الله و
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن يوم أمس كان "واحدا من أكثر الأيام دموية" منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماصي، مشيرا إلى أن التقارير أفادت بإستشهاد 100 فلسطيني على الأقل.

العالم - لبنان

واعتبر بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل خطير على المنطقة وخارجها".

هذا ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تقريرا رصدت فيه عديد القوات والترسانة الصاروخية لدى "حزب الله"، مع تزايد التصعيد بين "الحزب" والإحتلال في الأسابيع الأخيرة.

وفي تقريرها، تطرقت "يسرائيل هيوم" إلى كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله التي قال فيها إن الحزب لديه نحو 100 ألف عنصر، مشيرة إلى أن التقديرات تتحدث عن أعداد أكبر بكثير.

ويقدر معهد أبحاث "علما" أن "حزب الله يمتلك ترسانة من عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف القصيرة المدى.

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