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إنطلاق اجتماع كبار مسؤولي الدول الأعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي في طهران

إنطلاق اجتماع كبار مسؤولي الدول الأعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي في طهران
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

إنطلقت اليوم الأحد في طهران، أعمال اجتماع كبار مسؤولي الدول الاعضاء بمنتدى الحوار الآسيوي برئاسة مساعد وزير الخارحية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري".

العالم إيران

وأتى هذا الاجتماع مقدمة للاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية الحوار الآسيوي الذي سيلتئم غدا بطهران.

وتحتضن طهران، على مدى يومي الأحد والإثنين 23 و24 حزيران/يونيو 2024 اجتماع وزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي لنسخته التاسعة عشرة؛ وكانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني" أكثر من 40 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

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