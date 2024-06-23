لبنان ينفي ادعاءات إسرائيلية بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري

العالم - لبنان

وقال حمية، في مؤتمر صحفي، إن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.

وشدد على ضرورة ألا تنقل الصحيفة البريطانية، إذا تحدثت عن مطار رفيق الحريري، عن مصادر غير معروفة، مؤكدا أن تل أبيب نفذت نحو ألف خرق للأجواء اللبنانية وبالتحديد فوق مطار رفيق الحريري الدولي.

وأضاف أن "اتحاد النقل الجوي نفى بشكل قاطع المعلومات التي وردت في تقرير التليغراف"، مؤكدا أن لبنان سيقدم دعوى قضائية بحق الصحيفة، دعيا السفراء وكل وسائل الإعلام للقيام بزيارة ميدانية إلى مطار بيروت الدولي.

وحمل اتحاد النقل الجوي في لبنان، في وقت سابق، وسيلة إعلامية غربية ومن ينقل عنها ويروج أضاليلها، كامل المسؤولية عن سلامة العاملين في مطار بيروت بكامل منشآته.

وقال اتحاد النقل الجوي، في بيان له، إن "الصحيفة البريطانية طالعته بخبرية وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت من دون تقديم أي دليل أو برهان بل مجرد أضاليل وأكاذيب، داعيا كافة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية للحضور إلى مطار بيروت مع طواقم التصوير والتأكد بأنفسهم، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.