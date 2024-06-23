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صحيفة بريطانية: حزب الله يخزن أسلحة في مطار رفيق الحريري في بيروت

صحيفة بريطانية: حزب الله يخزن أسلحة في مطار رفيق الحريري في بيروت
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

زعمت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن "حزب الله اللبناني يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات في المطار المدني الرئيسي في بيروت".

العالم - لبنان

وزعمت أيضا أن المخبأ "يشمل صواريخ "فلق" غير موجهة الصنع، وصواريخ "فاتح-110" قصيرة المدى، وصواريخ باليستية متنقلة على الطرق، وصواريخ "إم-600" بمدى يزيد عن 150 إلى 200 ميل"، حسب "التلغراف".

وقالت "التلغراف" إنه "يوجد أيضا في المطار صواريخ من نوع "AT-14 Kornet"، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "ATGM"، وكميات ضخمة من صواريخ "بركان" الباليستية القصيرة المدى والمتفجرات "RDX"، وهو مسحوق أبيض سام يُعرف أيضًا باسم السيكلونيت أو السداسي" حسب الصحيفة.

ومن شأن هذه المزاعم أن "تثير مخاوف من أن يصبح مطار رفيق الحريري الدولي، الذي يقع على بعد أربعة أميال فقط من وسط المدينة، هدفا عسكريا رئيسيا".

وكان وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، اعتبر أن التقارير التي نقلتها وسائل إعلام بريطانية، عن مصادر بخصوص تهريب أسلحة عبر مطار رفيق الحريري في بيروت "سخيفة".

مضيفا أن "مطار بيروت يتعرض باستمرار لتشويش إسرائيلي"، مؤكدا أن المطار يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات.

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