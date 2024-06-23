المقاومة العراقية تستهدف هدفين حيويين بسواحل "الميت" وإيلات

العالم - العراق

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق عصر اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، هدفا حيويا في سواحل البحر الميت بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

ونشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاقها لطيران مسيّر اتجاه هدف حيوي في أم الرشراش إيلات"، صباح اليوم، وأبان الفيديو لحظة إطلاق الطيران المسّير.

وجاء في بيان صدر عن "المقاومة الإسلامية في العراق" حول هذه العملية: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".