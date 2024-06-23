صنعاء تكشف عن الزورق الحربي 'طوفان 1' وتتوعد بالتصعيد

العالم - المشهد اليمني

وتقول المعلومات الرسمية اليمنية إن عدد السفن المستهدفة حتى اليوم بلغ نحو مئة وستين سفينة، في وقت تقلل صنعاء من أهمية التهديدات الأمريكية وتتوعد بالمزيد من عمليات الإسناد لغزة.

هذا وعرضت القوات اليمنية مشاهد للزورق الحربي المسير 'طوفان 1' محلي الصنع القادر على مباغتة الأهداف البحرية والمناورة والتخفي، ويمكنه حمل رأس حربي بوزن مئة وخمسين كيلوغراما.

وتاتي هذه المشاهد بعد العمليات الاخيرة التي استهدفت عددا من السفن والقوات الامريكية والبريطانية في البحرين الاحمر والعربي.

ضيوف البرنامج:

الخبير العسكري اليمني اللواء خالد راغب

المحلل السياسي اليمني محمد ابو راس