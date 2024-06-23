الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تكشف عن الزورق الحربي 'طوفان 1' وتتوعد بالتصعيد

صنعاء تكشف عن الزورق الحربي 'طوفان 1' وتتوعد بالتصعيد
الأحد ٢٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تتواصل العمليات العسكرية البحرية اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، حيث شهدت الأيام الأخيرة تكثيفا لهذه العمليات من خلال تنفيذ عدة هجمات ضد سفن إسرائيلية وأخرى أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط. 

العالم - المشهد اليمني

وتقول المعلومات الرسمية اليمنية إن عدد السفن المستهدفة حتى اليوم بلغ نحو مئة وستين سفينة، في وقت تقلل صنعاء من أهمية التهديدات الأمريكية وتتوعد بالمزيد من عمليات الإسناد لغزة.

هذا وعرضت القوات اليمنية مشاهد للزورق الحربي المسير 'طوفان 1' محلي الصنع القادر على مباغتة الأهداف البحرية والمناورة والتخفي، ويمكنه حمل رأس حربي بوزن مئة وخمسين كيلوغراما.

وتاتي هذه المشاهد بعد العمليات الاخيرة التي استهدفت عددا من السفن والقوات الامريكية والبريطانية في البحرين الاحمر والعربي.

ضيوف البرنامج:

الخبير العسكري اليمني اللواء خالد راغب

المحلل السياسي اليمني محمد ابو راس

روابط ذات صلة

جهود شعبية لفتح الطرقات بعد إغلاقها لسنوات من قبل العدوان

السيد الحوثي يؤكد على اتساع واستمرار العمليات المساندة لغزة