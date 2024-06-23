وزير ايراني اسبق يتوقع اسماء 3 مرشحين ستنحصر بينهم المنافسة

العالم - ايران تنتخب

واعتبر رضا تقي بور عبر برنامج ايران تنتخب الذي يبث علی شاشة قناة العالم، ان استطلاعات الراي تظهر ان مستوى المشاركة سيكون اكثر من الانتخابات السابقة، خاصة بعد الحادث الاليم الذي تعرض له الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه، واشار الى ان الشعب الايراني يشعر انه من اجل الحفاظ على مسارهم يجب المشاركة في الانتخابات وانتخاب الشخص الذي يستطيع اكمل هذا الطريق، متوقعا ارتفاع نسبة المشاركة.

وحول وجود شريحة من الناخبين لم تحسم خيارها بعد، قال تقي بور انه بالنظر خلال السنوات الاخيرة اغلب المعلومات كانت تنتقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية تكون اقل في المدن والطرق، لذلك قد يشعر البعض ان حماسة الانتخابات لم تصل الى الحد الكافي وتؤثر هذه الظاهرة على الناس، واشار الى انه تبقى مناظرتين وسيتم بثهما من خلال مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. واكد ان التجارب تشير انه خلال الايام الباقية سيتخذ الناخبون قرارهم من اجل انتخاب المرشح الاصلح و الذي يعتقدون انه سيضمن تقدم البلاد.

وحول توقعات المراقبين بمشاهدة انواع من التحالف ما بين المرشحين او الانسحابات لصالح اخرين، اوضح تقي بور ان هذا امر مطلوب وهناك سعي في جبهة الثورة ان يقللوا عدد المرشحين كي يسهلوا على الناخبين عملية الانتخاب، وتوقع في هذه الحالة ان المنافسة الرئيسية ستكون بين 3 مرشحين وهم سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان.

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