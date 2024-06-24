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وفاة 27 شخصا بانزلاقات ارضية وفيضانات بالسلفادور وغواتيمالا وهندوراس

وفاة 27 شخصا بانزلاقات ارضية وفيضانات بالسلفادور وغواتيمالا وهندوراس
الإثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

قضى 27 شخصا في أميركا الوسطى جراء انزلاقات أرضية وفيضانات في الأسبوع الماضي، غالبيتهم في السلفادور، مسؤولون أشاروا أيضا إلى تسجيل وفيات في غواتيمالا وهندوراس.

العالم - الاميركيتان

وقال وزير البيئة السلفادوري فرناندو لوبيز إن الأمطار الغزيرة نجمت عن منخفض جوي فوق المحيط الهادئ، مع تأثير غير مباشر للعاصفة الاستوائية ألبرتو، التي أودت بأربعة أشخاص في المكسيك.

وقال قائد جهاز الحماية المدنية في السلفادور لويس أمايا: “للأسف ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19″، مشيرا الى أنّ من بين القتلى فتاتان اجتاح انزلاق أرضي منزلهما.

وأجرت السلطات عمليات إجلاء وقائية في مناطق عرضة بشكل كبير للخطر تقع عند سفوح تلال وقرب أنهر فاضت مياهها. وأدى ارتفاع منسوب أنهر إلى عزل عدد من المناطق في جنوب هندوراس قرب الحدود مع السلفادور، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

في غواتيمالا المجاورة، أفادت السلطات بمصرع سبعة أشخاص وأعلنت أن الفيضانات ألحقت أضرارا بطرق وجسور. وأفادت اللجنة الدائمة للطوارئ في هندوراس بوفاة شخص وتضرر أكثر من مئتي منزل و3500 شخص.

ولم يفد عن وفيات في نيكاراغوا، لكن السلطات حذّرت من ارتفاع منسوب أنهر ومن اجتياح المياه منازل وتضرر طرق.

المصدر: موقع "المنار" عن وكالة "يونيوز"

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