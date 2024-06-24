شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم بلدات ومدنا عدة بالضفة

العالم - خاص بالعالم

وفي جديد اعتداءاتها، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الساعات الأولى من اليوم، بلدة عورتا في قضاء نابلس، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس لساعات طويلة، واندلعت على إثرها اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في المخيم. كما تم استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في محيط مخيم الفارعة.



وتظهر مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد اكتشاف قوة خاصة.



وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل، آثار الخراب الذي خلفه جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم الفارعة جنوب طوباس.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات كبيرة من الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل.



وكذلك الحال بالنسبة لرام الله، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان في البلدة. كما اقتحمت قريتي دير ابزيغ ودير قديس غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من أربعين فلسطينيا خلال اقتحامها لبلدة سلواد وسط الضفة الغربية.



وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، برفقة آليات عسكرية، واعتقلت شابا من البلدة. إلى ذلك اقتحم مستوطنون صباح اليوم مسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.