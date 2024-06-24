جنوب لبنان.. قصف إسرائيلي والمقاومة ترد بضربات موجعة

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل قناة العالم إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي عيترون وطير حرفا جنوبي لبنان.

وأضاف أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات عنيفة على منازل اللبنانيين في مدينة الخيام، مما أدى إلى تدمير كامل لبعض المنازل وسقوط جرحى مدنيين، بالتزامن مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية والانشطارية التي أشعلت الحرائق في مناطق ببلدة الخيام.

وأشار مراسل قناة العالم إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعية جيشه استهدفا بلدة كفركلا جنوب مستوطنة المطلة، كما استهدفا المباني والمتاجر قرب دوار فاطمة.

وتابع أن المقاومة عبر كمينين استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في مستوطنة المطلة، مما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى في صفوف جيش الاحتلال.