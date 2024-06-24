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حماس: مزاعم الاحتلال استخدام 'الأونروا' لأغراض عسكرية كذب مفضوح

حماس: مزاعم الاحتلال استخدام 'الأونروا' لأغراض عسكرية كذب مفضوح
الإثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن استهداف الاحتلال الفاشي لمقر وكالة الأونروا في مدينة غزة اليوم هو جريمة مركّبة تنفّذها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا الفلسطيني، وضد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها.

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الحركة في تصريح صحفي، وصل "المركز الفلسطيني للإعلام": إن ادعاء جيش الاحتلال المجرم أن المركز يستخدم لأغراض عسكرية؛ هو كذب مفضوح، يخفي وراءه النِيّات الحقيقية لهذه الحكومة الفاشية تجاه وكالة الأونروا.

وشددت على أن مواصلة العدو المجرم استهداف المواقع المدنية في قطاع غزة، ومنها بالأمس استهدافه بالمدفعية الثقيلة محيط مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح ما أدى لارتقاء أكثر من عشرين شهيداً من المدنيين النازحين، هو تأكيد على مواصلة جريمة الإبادة وقتل معالم الحياة في غزة، في تجاهلٍ تام للمطالبات الدولية بوقف العدوان، وذلك بدعم متواصل وشراكة مباشرة من إدارة الرئيس بايدن.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الخطيرة، والعمل على محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب على هذه السياسات التي تتحدى من خلالها القوانين الدولية، وتواصل عبرها حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

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