وزير سوري أسبق: الانتخابات الرئاسية الإيرانية لن تغيّر السياسات الخارجية

العالم - خاص بالعالم

وقال حيدر في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال برنامج "إيران تنتخب" إن السياسة الخارجية الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية إلى اليوم تتمتع بأسس ومبادئ ثابتة، لكن كل رئيس كانت له بصمته في هذه السياسات، مشيرًا إلى أن الرئيس الإيراني الراحل الشهيد إبراهيم رئيسي كانت له بصمة في السياسة الخارجية الإيرانية عندما وضع العناوين الرئيسية لهذه السياسة.

وأضاف أن هناك نظرتين لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية إزاء السياسة الخارجية التي سوف يتبعها الرئيس الإيراني الجديد، الأولى تريد أن تبقى على ما كانت عليه خلال فترة رئاسة الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم رئيسي، والثانية تريد أن تتدخل في هذه الانتخابات ليكون هناك تغيير حقيقي في نتائج الانتخابات والسياسة الخارجية الإيرانية.

ورأى الوزير الأسبق لشؤون المصالحة الوطنية السورية أنه حسب المعطيات لن يكون هناك تغيير حقيقي وكبير في السياسة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الانتخابات في هذه اللحظة المفصلية بعد استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي هي لترسيخ السياسة الخارجية التي اتبعها الشهيد رئيسي في الفترة الماضية.