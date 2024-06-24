لدحض مزاعم 'تلغراف'.. وزير النقل اللبناني ودبلوماسيون في منشآت مطار بيروت

العالم - لبنان

وشارك في جولة المطار عدد كبير من الوزراء اللبنانيين والدبلوماسيين والسفراء والقناصل إلى جانب الإعلاميين.

وقال الوزير علي حمية في ختام الجولة، إن مطار بيروت الدولي يستوفي كل المعايير الدولية، وإن مرافق الدولة من مطارات وموانئ مفتوحة أمام الدبلوماسيين لأي زيارة.

وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على رفع دعوى قانونية ضد صحيفة تلغراف، مؤكدا على زيف المقالات التي نشرت بعد مقال التلغراف والحرب النفسية على لبنان.

وفي وقت سابق نفى حمية ما نقلته صحيفة التلغراف البريطانية بشأن وجود أسلحة في مطار بيروت الدولي، وقال حمية ان هذه المعلومات غير صحيحة وانها تضر بلبنان مضيفا ان الوزارة تتشاور مع رئيس الحكومة لرفع دعوى قضائية ضدّ التلغراف.