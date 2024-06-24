باقري يلتقي عدد من مبعوثي الدول المشاركة بمنتدى الحوار الاسيوي

العالم- ايران

وتستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الحوار الاسيوي، يومي الاحد والاثنين 23 و24 حزيران / يونيو 2024؛ وكانت قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويراسه وزير الخارجية بالوكالة "علي باقري كني"، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.

في السیاق استقبل باقري كني، نائب وزير الخارجية الروسي "اندري رودينكو" ونائب وزير الخارجية السعودي "وليد الخريجي"، ونائب وزير الخارجية التركي "برهان الدين دوران".

وفي وقت سابق من اليوم، اجرى باقري كني مباحثات مع كل من وزير الخارجية الكويتي، والمبعوث الخاص لسلطنة عمان.