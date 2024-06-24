فيديو خاص: ساعة الصفر، سياسي يكشف عن سيناريو خطير لمهاجمة لبنان!!

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واضاف البرغوثي: نتانياهو جاء للحكم منذ عام 1994 وبدأ ينظر لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة وفكرة ان كل ارض فلسطين التاريخية لليهود فقط، وهو الذي حرض الجمهور الاسرائيلي على اسحاق رابين ما ادجى الى اغتياله، لانه وقع اتفاقا مع الفلسطينيين حتى لو كان منقوصا.

واكد ان نتانياهو لديه برنامج واحد ولم يغيره منذ بداية نشأته السياسية وهو انه لا مكان لدولة فلسطينية ولا سلام حقيقي، ويريد ان يفرض تهويد فلسطين بأكملها، معتبرا انه عندما يسمح نتانياهو لسموتريتش بتوسيع الاستطيان في الضفة الغربية كما يريد، ليس لأنه يضغط على نتانياهو، وانما نتانياهو هو نفسه موافق على هذه السياسة ويستخدم سموتريتش لتنفيذها.

وشدد الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي على ان نتانياهو معني بتوسيع الحرب واستمرارها، وتصريحاته تكشف وتعري اكاذيب الاداءعات الاميركية بأن اسرئايل قبلت مشروع بايدن وحماس هي التي رفضته.

واوضح البرغوثي: اليوم قال بوضوح انه ليس مستعدا لقبول حتى نصوص المبادرة التي قيل انه هو من اعطاها لبايدن، وعندما يقول اننا مستعدون لصفقة تبادل محدودة ثم نعود للحرب، يعرف ان حماس لا يمكن ان توافق على ذلك، وهو يعرف ان هذا لا ينسجم لا مع ما قاله بايدن، ولا قرار مجلس الامن.

وتابع: هو معني باستمرار الحرب وتصعيدها في لبنان لأن نهاية هذه الحرب تعني نهايته السياسة بشكل كامل، معتبرا ان عودة حاملة الطائرات الاميركية ايزنهاور تعني ان الوايات المتحدة مستعدة لمسايرة الكيان الصهيوني في خيارات من هذا القبيل.

وحذر الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي من ان الولايات المتحدة تقدم الغطاء للاحتلال، مشيرا الى ان هناك مجموعة من التصريحات المتتالية التي تعد الاجواء الدولية للعدوان على لبنان، ومنها مقال التلغراف الكاذب الذي ادعى ان هناك صواريخ موجهة موجودة في مطار بيروت تمهيدا لتبرير قصفه، كما ان هناك شريط وزعه الاعلام الاسرائيلي والسفارات الاسرائيلية في انحاء العالم يحاول ان يحمل حزب الله مسؤولية التصعيد الجاري في لبنان ويبرر هجوما جديدا على لبنان.

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