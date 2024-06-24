السياسة الخارجية تشكل نصف السياسة الايرانية

العالم - ايران تنتخب

وأكد مستشار الوزارة الخارجية الايرانية علي رضا رجائي في حديث خص به برنامج "ايران تنتخب" علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان السياسية الخارجية الايرانية تشكل نصف السياسة الايرانية، حسب توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

وأوضح ان الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي قطع شوطاً كبيراً في تطوير العلاقات مع دول الجوار والعالم الاسلامي، وأي من المرشحين الـ6، يفوز بالانتخابات سيكون عليه مواصلة هذا الطريق.

وبيّن ان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية، ليست حكراً لشخص واحد، بل هي مجموعة قرارات تتخذ من قبل قائد الثورة والمؤسسات ورئاسة الجمهورية هي من تنفذ هذه القرارات.

وقال رجائي ان السياسة الخارجية الايرانية مبنية علی سلسلة من المبادئ والاصول وتوفقت في عدة مجالات علی الصعيد العالمي.

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