قاليباف: سننجز أي اتفاق فيه منفعة اقتصادية خطوة بخطوة

العالم - ايران

وأشار محمد باقر قاليباف الی خططه لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أولوية الجيران قائلاً: "كان اعتقاد الشهيد سليماني أن الفرص تكمن في قلب التهديدات ومهما عظمت التهديدات فإن الفرص تكبر أيضا".

وأضاف قاليباف:"لدينا عدة ملفات، عشرات منها قضايا مفتوحة وشبه مفتوحة لم يتم إغلاقها. أولويتنا الأولى هي السير في اتجاه تصفير هذه القضايا ومتابعتها وحلها، وأهم ما يتيح لنا حل هذه القضايا هو الحصول علی حالة اجماع ووحدة وطنية في الداخل حول جميع القضايا الداخلية والخارجية.

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية: سياستنا الداخلية هي امتداد لسياستنا الخارجية، وسياستنا الخارجية امتداد لسياستنا الداخلية ولذلك فإن الاتفاق الداخلي مهم جداً. سننجز أي اتفاق فيه منفعة اقتصادية، خطوة بخطوة وسنستمر في الداخل، بمکافحة تأثير العقوبات.

وأنتقد قاليباف، المرشح مسعود بزشکيان معتبراً انه يکتفي بالحديث عن الاتحاد والانسجام الوطني، لکن تصرفاته الفعلية عکس تصريحاته.