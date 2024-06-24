بزشکيان: علينا الحصول عن حصتنا من السوق بالحوار مع الجيران والاتحاد الداخلي

العالم - ايران

وقال مسعود بزشکيان: إذا أردنا حل المشاكل الاقتصادية والدولية فلابد من الحصول علی اجماع داخلي مع عامة الناس.

وأضاف قائلاً من الناحية الاقتصادية، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة کانت انجاز نفس الحكومة التي ينتقدها الإخوان، والآن هم يسعون إلى الاستمرار في العمل بها بأي شكل من الأشكال. لقد كانت خطة العمل الشاملة المشتركة ميزة تمكنت الحكومة السابقة من تحقيقها، لكن بسبب العوائق التي تم اختلاقها، لم يسمحوا بأن تؤتي الخطة ثمارها وکان السبب، الجدل علی ان يکون هذا الانجاز باسمهم وليس باسمي. خلال تلك الفترة، كانت الحكومة تحل المشاكل من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن عندما حالت خلافاتنا دون ذلك واختلقت مشاكل، ساء وضعنا يوما بعد يوم.

وقال بزشکيان: إن مزايانا الاقتصادية في البلاد هي النفط والغاز، ووضعنا الجيوسياسي يتيح لنا أن نكون نقطة عبور من الشرق إلى الغرب في المنطقة. لماذا لا نستطيع؟ لأننا نتجادل بيننا من جهة ونتجادل مع الجيران من جهة اخری. لقد حاول الشهيد رئيسي العمل في هذا المجال، فحاول إقامة علاقات مع الجيران ووضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل الشاملة المشتركة، لكننا لازلنا نتسبب بتعطيل هذه العملية بسبب المشاكل الداخلية.

وأوضح بزشکيان أنه إذا أردنا حل المشاكل الاقتصادية والازدهار، فيجب علينا رفع العقوبات القاسية. يتعين علينا الانتهاء من تشكيل مجموعة العمل المالي ذات يوم. نبيع بالرخيص ونشتري بالغالي. لماذا لا يتم تنفيذ صفقاتنا واتفاقياتنا مع الصين؟ لأن المشاكل لن تحل حتى نحل مشكلتنا المتعلقة بالاتصالات الدولية.

وذكر أن مشكلة بلادنا لا يمكن حلها بترديد الشعارات، وأضاف: إذا كانت الصين والعراق وروسيا ستحل المشكلة، فيجب تحسين العلاقات الدولية. عروضنا ليست قابلة للمقارنة.

قال بزشکيان: يجب أن نحصل علی حصتنا من السوق بالحوار الذي سنجريه مع جيراننا وبالاتحاد والتماسك الداخلي.