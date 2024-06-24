عصائب أهل الحق: مصالح أمريكا بالعراق والمنطقة محل استهداف إذا واشنطن دعمت إسرائيل بهجوم على لبنان

العالم-العراق

وقال الخزعلي في كلمة له: "بعد مضي تقريبا 9 أشهر على عدوان الكيان الصهيوني على غزّة، لا نلاحظ أي ضغط حقيقي باتجاه إيقاف مسلسل القتل والتدمير"، مؤكدا أن "موقف العراق من احداث غزة هو موقف واضح سواء على مستوى المرجعية الدينية والحكومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية والشعب العراقي".

وأضاف الخزعلي: "هناك تسريبات تفيد بنية الكيان الإسرائيلي الغاصب توسيع عملياته بالهجوم على لبنان الحبيبة وعلى المجاهدين في حزب الله"، محذرا: "في حال استمرار الولايات المتحدة الامريكية في دعمها لهذا الكيان الغاصب وهاجم لبنان وهاجم حزب الله، فلتعلم أمريكا انها جعلت كل مصالحها في المنطقة والعراق محل استهداف ومحل خطر".

ويأتي ذلك بعد أيام من تقرير في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، جاء فيه أن "كتائب حزب الله بالعراق" و"حركة النجباء" أعلنا استعدادهما للمشاركة إلى جانب "حزب الله" في حال موافقته، لمواجهة أي عدوان إسرائيلي محتمل على لبنان.