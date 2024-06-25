نائب وزير الخارجية السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني بالإنابة في طهران

العالم-ايران

ويزور وليد الخريجي طهران حاليا، للمشاركة في الاجتماع الـ19 لوزراء خارجية منتدى الحوار الآسيوي.

وتستضيف إيران الاجتماع التاسع عشر لمنتدى الحوار الآسيوي، على مدى يومي الأحد والاثنين، 23 و24 يونيو 2024، وكانت قد تسلمت رئاسة المنتدى منذ أكتوبر 2023.

ويشارك في هذا الاجتماع، الذي تستضيفه الخارجية الإيرانية ويرأسه وزير الخارجية بالإنابة علي باقري كني، 41 وفدا أجنبيا على مستوى وزراء الخارجية ووكلاء ومساعدي الوزراء المعنيين، والأمناء العامين للمنظمات الإقليمية والمبعوثين الخاصين من قبل الدول الأعضاء.