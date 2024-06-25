16 شهيدا بغارات للاحتلال على مدرستين للإيواء ومناطق متفرقة في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مراسليها، إنه مع دخول العدوان يومه الـ263، سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف لخان يونس ومخيمي المغازي والشاطئ ومناطق جنوب غزة.

وأضافت (وفا) ان المصادر تتحدث عن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (لأونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن طواقمه انتشلت خمسة شهداء بينهم أطفال، بينما تم نقل عدد آخر من الشهداء والمصابين في مركبات مدنية في إثر القصف الاحتلال مدرسة "أسماء" التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، والتي اشتعلت فيها النيران.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني 6 شهداء من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة يافا وسط مدينة غزة.

الى ذلك، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة، جثماني امرأتين شهيدتين ونقلت عدداً من الإصابات في الاستهداف الإسرائيلي لمنزل عائلة الزميلي في منطقة الشجاعية شرقي المدينة.

واستهدف الاحتلال غربي رفح جنوبي قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي وإطلاق نار من الدبابات.

وفي وقت سابق الليلة، استشهد شاب وأصيب آخرون، إثر قصف اسرائيلي استهدف تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويصيب طفلين بشظايا الرصاص ويعتقل 8 مواطنين

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، أصيب طفلان بشظايا الرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اندلاع مواجهات، بينما تم اعتقال 8 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية في المخيم باقتحام قوات مؤللة من جيش الاحتلال للمخيم ومحاصرتها عددا من الأحياء، بينما اندلعت مواجهات واشتباكات مع مجموعات من الشبان.

وتحدثت مصادر في الهلال الأحمر، عن اصابة طفلين بشظايا رصاص الاحتلال، ووصفت اصابتهما بالطفيفة، لافتة الى عرقلة قوات الاحتلال عمل طواقمها.

وافاد مراسل (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف وانتشار واسع في محيطه، ومداهمة عدة منازل وتخريب محتوياتها، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفلين بشظايا رصاص في الرأس واليد، وجرى احتجاز مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر ومصادرة مفاتيحها ومعدات الاتصال، فيما اعتقلت سبعة مواطنين، وهم: ثائر حرب، ورائد سوالمة، وجابر عويص، وأحمد أبو ليل، وضياء عبد العال، وابراهيم أبو عزيز، ومحمد أبو عزيز .

وذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المعاجين غربي المدينة وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما اقتحمت منطقة المخفية وشارع تل واعتقلت الشاب كامل أبو زنط .

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من طمون بطوباس

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة طمون جنوب طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني العودة، إن الاحتلال اعتقل كلا من مشرف محمد سعد بشارات، وعدي محمود بني عودة، ومعزوز محمد محمود بشارات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات وانفجارات قوية.

شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على تل السلطان وبيت لاهيا وقنابل حارقة على دير البلح

استشهد شاب وأصيب آخرون، الليلة الماضية وقبيل فجر اليوم، إثر قصف اسرائيلي استهدف تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة، وغارات على بيت لاهيا شمالا.

في غضون ذلك، ألقت طائرات إسرائيلية مسيّرة قنابل حارقة في شارع أبو عريف بدير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس إلى 10 شهداء.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 37,626 شهيدا، و86,098 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.