شاهد.. احياء عيد الغدير في العتبة العلوية المقدسة بالنجف الاشرف

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من هنا من مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف في العراق تجتمع حشود هائلة من الزوار من مختلف بقاع الأرض لإحياء عيد الغدير الاغر، في هذا اليوم المبارك وتمتلئ الأجواء بالإيمان والمحبة وتتجسد روح الوحدة بين كافة طوائف المسلمين.

وقالت اعلامية تونسية، ريم الوريمي، ان " شعرت بالحب العظيم الذي يحملونه اولا الى آل البيت، وثانيا الى الامام علي، ثالثا الى الله ورسوله لانها ولاية تاتي بعد ولاية الله ورسوله. فتواجدت هذه الروحانية بصفاء جميل جدا، تعودت ان اتي في عزاء آل البيت في احزان آل البيت ومجيئي المرة الثانية في احتفالات آل البيت شيء جميل جدا".

وقال مواطن سعودي" جئنا من السعودية لاحياء الشعائر وقراءة القرآن والزيارة في اجواء روحانية وماشاء الله تبارك الرحمن الناس كلها سعيدة بعيد الغدير".

وتتسم أجواء زيارة عيد الغدير في العتبة العلوية المقدسة بروحانية عالية حيث يعبر الزوار عن حبهم وولائهم لخليفة رسول الله ( ص)من خلال الصلوات والدعوات والمهرجانات الثقافية.

وقال رجل الدين البحريني، الشيخ علي حسن، ان "لايمكن تمثيل النبي (ص) الا بالرجوع الى امير المؤمنين (ع) باعتبار انه الخليفة الذي نصبه الله عز وجل على لسان رسول الله".

و يتشارك الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات خلال المناسبة الدينية هذه التجربة الروحية مما يعزز الشعور بالتلاحم والتآخي بين المسلمين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأمة الإسلامية .

إحياء عيد الغدير في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ليس مجرد مناسبة دينية بل هو تعبير عن الوحدة والوئام بين المسلمين كافة في هذه الأجواء ايمانية المفعمة بالحب والسلام.