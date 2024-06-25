فعاليات احتفالية في اليمن احتفاءً بذكرى يوم الولاية

العالم - اليمن

واشارت قناة المسيرة انه خرجت أمس الاثنين المسيرات ونظمت الفعاليات الجماهيرية الحاشدة، في 162 ساحات بالعاصمة صنعاء و14 محافظة أخرى، حاملين شعارات الحرية، مرددين هتافات والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من أعداء الله.

وجدد المحتشدون ولائهم ومحبتهم لله ولرسوله وللإمام علي بن أبي طالب ولأعلام الهدى، مؤكدين السير على نهج آل البيت والاقتداء بهم في مواجهة قوى الطاغوت والاستكبار ورفض الهيمنة والوصاية الأمريكية، ونصرة قضايا الأمة.

ورددوا الأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الإمام علي عليه السلام وآل البيت، وأدو البرع الشعبي.

واستنكروا صمت الأنظمة العربية الموالية لأمريكا والصهاينة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من حرب إبادة جماعية ومجازر يرتكبها العدو الصهيوني منذ تسعة أشهر والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف وأوصلت أهلي القطاع المحاصر إلى حد المجاعة.

وبارك المشاركون في المسيرات الانتصارات الأمنية والعسكرية ضد ثلاثي الشر العالمي أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، معبرين عن سخطهم وتنديدهم وغضبهم تجاه ما ترتكبه الصهيونية من مجازر وجرائم وحشية، مؤكدين استعدادهم للنفير العام والمشاركة الفعلية في معركة إسناد غزة.

العاصمة صنعاء

وخرجت المسيرات في 4 ساحات بميدان التحرير وغرب الكلية الحربية وشمال الجامعة الجديدة وشرق جامع الشعب، بحشود جماهيرية توافدت من كافة مديريات أمانة العاصمة لإحياء يوم الولاية.

محافظة صنعاء

خرج أبناء محافظة صنعاء في 20 ساحة للاحتفاء بيوم الولاية، هي، ساحة دائري متنة بمديرية بني مطر، وساحة الغرزة بمديرية همدان، وساحة قاع مدر بمديرية بني حشيش، وساحة الجامعة بمديرية أرحب، وساحة بني زتر بمديرية نهم.

وساحة جولة الألفين بمديرية سنحان، وساحة قحازة بمديرية بلاد الروس، وساحات سوق السبت ومنطقة عابة والسوق الجديد بمديرية الحيمة الخارجية، وساحات بني مهلهل وجبل الشايم وجرم ومهمعة والصيد والرجاة لمديرية الحيمة الداخلية.

وساحة المطار بمديرية مناخة، وساحة المجمع الحكومي في سوق الثلوث بمديرية صعفان، وساحة منطقة العبر بمديرية جحانة لمديريات "خولان"، وساحة شارع الأربعين بأرتل لمديرية صنعاء الجديدة.

محافظة صعدة

إلى 15 ساحة احتشد أبناء محافظة صعدة، في ساحة المولد غرب المدينة، عرو وقمراء ببني بحر، قطابر، المرازم، ذويب، الظاهر، وآل سالم، الحشوة، جاوي بمنبه، غمر، ربوع الحدود، ضحيان، رازح، شدا، العشاش بكتاف.

محافظة عمران

وفي 28 ساحة خرج أبناء محافظة عمران احتفاء وأحياء ليوم الولاية، هي ساحات الشهيد الصماد بالمدينة، بيت عامر وبني عبد بعيال سريح، ساحة الإمام علي بالصرارة للجبل، مدينة ثلاء، بني نسر بالمدان، شيب بصوير، والماجل الأحمر ببني صريم، الجامع الكبير بحوث، مقام الإمام الحسين العياني بريدة، الظهار بالقفلة، ساحة بيت السيد بمسور وساحات مدرسة السلام بخمر، مدرسة الزبيري بالعَشة، مدرسة الشهيد القديمي بخارف، مدرسة الفتح بالسود، جوار مدرسة الوحدة بذيبين، والحيرة والعمشية وبكيل السواد بسفيان، المستشفى القديم والقرو ومهولان بالسودة، الجانح والمطار بشهارة، جوار محطة بن عمران بظليمة، جوار فرع شوابة.

كما شهدت ساحة كلية التربية في خط حجة بالمدينة الفعالية النسائية احتفاء بيوم الولاية.

محافظة المحويت

في 13 ساحة خرج أبناء محافظة المحويت احياء واحتفاء بيوم الولاية في ساحة منضحة بالمدينة، شبام، الطويلة، الفايش بالرجم، ملعب عنبر بجبل المحويت، ميدان الصفقين بحفاش، والظهرة ببني سعد، حورة وبني الحجاج بملحان، المراوح وبيت الورد بالخبت.

كما نظمت فعليات لحرائر المحافظة في ساحتي مدرسة الخنساء بالمدينة ومدرسة الزهراء بشبام كوكبان.

محافظة الضالع

وفي 3 ساحات خرج أبناء محافظة الضالع احياء لذكرى يوم الولاية، في ساحات دمت وقرين الفهد بقعطبة والحُشاء أماكن للاحتفاء بيوم الولاية صباح غد الإثنين

محافظة الجوف

شهدت محافظة الجوف في 7 ساحات فعاليات إحياء يوم الولاية حيث خرج أبناء الحزم والخَلَق والغيل والمصلوب إلى ساحة مدينة الحزم، وأبناء خب والشعف إلى ساحة اليتمة، وأبناء المتون والمطمة والزاهر إلى ساحة مثلث بن شهاب، وخرجت المسيرات الاحتفالية كذلك في ساحات المراشي والحميدات والعنان ورجوزة

محافظة ذمار

شهدت 12 ساحة في ذمار فعاليات إحياء يوم الولاية هي ساحات الثورة بالمدينة، سلف الرضي بعتمة، مدرسة الوحدة بضوران، جرن السلف بجبل الشرق، الدن بوصاب العالي، مشرافة بوصاب السافل، معبر بجهران، مجمع ضبة بمغرب عنس، العابسية بالحداء، المجمع بالمنار، ذمار القرن بعنس، عنس السلامة بميفعة عنس.

محافظة البيضاء

شهدت 3 ساحات في المركز الثقافي بالبيضاء، والشارع العام بالسوادية، ونادي الأحمدي برداع، مسيرات إحياء يوم الولاية بالمحافظة.

محافظة مأرب

احتشد أبناء مديريات محافظة مأرب إلى ساحات صرواح، وحريب القراميش، وبدبدة، مجزر، والجوبة وقانية، قادمين من مديريات مجزر ومدغل ورغوان، والجوبة ورحبة وجبل مراد وماهلية والعبدية وحريب.

محافظة إب

خرجت المسيرات صباح اليوم في ساحتي الرسول الأعظم بمركز المحافظة، ومدينة يريم، كما ستخرج مسيرات في ساحة جبل راس بعد ظهر اليوم الاثنين.

محافظة تعز

في 8 ساحات احتشد أبناء محافظة تعز إحياء ليوم الولاية، في ساحات الرسول الأعظم بمفرق ماوية فادمين مديرتي التعزية وصالة، وساحة المدينة السكنية بالبرح قادمين من مديريات مقبنة وجبل حبشي والساحل الغربي، وساحة الشارع العام بخدير قادمين من مديريات خدير وصبر الموادم وسامع والصلو والمسراخ وحيفان، وساحات العرف وسقم بمقبنة، كلية المجتمع بشرعب السلام، مدرسة مصعب بشرعب الرونة، جبالة بماوية.

محافظة ريمة

شهدت ساحة مديرية الجبين و6 ساحات في مراكز المديريات فعاليات الاحتفال بيوم الولاية.

محافظة حجة

وفي محافظة حجة الحدودية، وفي 26 ساحة خرج أبناء المحافظة تعظيما وتكريما واحتفاء بيوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، في ساحات ملعب الشهيد الصماد بالمدينة، الشراقي، مبين، الأمان بنجرة، كحلان عفار، الشبكة بشرس، خولان بريف حجة، حجر بالمحابشة، والنواش والرحبة ببني العوام، ملعب ظهر أبو طير بالشغادرة، القود بوضرة، ملعب الدافية ببني قيس، مثلث بني جديلة بالمغربة.

وساحات الخطوة بالجميمة، جوار المركز الصحي بأفلح الشام، مدرسة الحسين بالشاهل، جدبة البحر نوسان بكحلان الشرف، المغنمية بقفل شمر، المعهد بالمفتاح، كعيدنة، قارة، جبل شعلل بوشحة، المغربة بكشر، الصرحات في بكيل المير.

كما نظمت فعاليات بالمناسبة في الجوانة بأفلح اليمن، كلية المجتمع لعبس وحيران وحرض وميدي وأسلم، وادي العريض لمستباء وخيران المحرق.

محافظة الحديدة

على الرغم من الجو الحار في المحافظة الساحلية فقد خرج أبناء المديريات الشرقية في محافظة الحديدة إلى ساحة بمديرية باجل احتفاء بيوم الولاية.

ونظم أبناء محافظة الحديدة في 6 ساحات فعاليات جماهيرية حاشدة احياء لذكرى يوم الولاية، في ملعب العلفي بمدينة الحديدة، وملعب الشباب في القناوص لأبناء المديريات الشمالية، كما خرج أبناء المديريات الجنوبية في المحافظة إلى ساحة الحسينية وجبل راس،

كما نظمت فعالية بمناسبة يوم الولاية لحرائر المحافظة في ساحة مدرسة بلقيس بالمدينة.

يذكر أنه اقيمت فعاليات نسائية احياء لذكرى يوم الولاية في أكثر من 45 ساحة بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.