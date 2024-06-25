لیبیا تصدر قرارا يستثني الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة

العالم - لیبیا

ويستثني القرار المواطنين الفلسطينيين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987.

جاء ذلك في القرار رقم 289 الذي صدر مساء الاثنين بناءً على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بالعاصمة طرابلس.

ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية الوحشیة على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.