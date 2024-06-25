شاهد.. مؤسس ويكيليكس يسترد حريته بهذا الثمن الباهظ!

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دراما قانونية استمرت سنوات؛ بطلها بامتياز مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج؛ انتهت مع ابرامه اتّفاقاً مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بذنبه بالتّهم الموجّهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه.

واكد الأستاذ الأميركي في كلية الحقوق بجامعة سيراكيوز، روي جوترمان، ان "أسانج دفع ثمنًا باهظًا بعد أن توصل إلى اتفاق إقرار بالذنب مع السلطات الأمريكية. يشعر الكثيرون في مجتمع الصحافة الحرة ومجتمع الصحافة بالارتياح لأن هذه القضية وصلت أخيرًا إلى نهايتها، خاصة دون وجود سابقة قضائية".

وبموجب الاتفاق فإن أسانج سيعترف بتهمة التآمر للحصول على معلوماتٍ سرية تتعلقُ بالدفاع الوطني والكشفِ عنها، وذلك لدى مثولهِ الأربعاءَ أمامَ محكمة فدرالية في جزر ماريانا، المنطقةِ الأميركية الواقعة في المحيط الهادئ.

وقال رئيس تحرير ويكيليكس،كريستين هرافنسون، ان "كانت تكلفة جوليان، بالطبع، حرمانه من الحرية طوال هذه السنوات في المعركة من أجل حرية الصحافة، وحرية النشر، وأساس حرية الصحافة".

مسلسل استمرت فصوله اربعة عشر عاما؛ يُلاحق فيه أسانج بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية الأميركية.لتنتهي فيه الحلقة الأخيرة بمثول مؤسّس ويكيليكس صباح الأربعاء أمام المحكمة؛ للحكم عليه بالسجن مدة اثنين وستين شهرا؛ وبالنظر إلى أنّه قضى هذه المدّة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكّن من استعادة حريته في الحال والعودة إلى وطنه أستراليا.

