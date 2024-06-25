منهم شقيقة هنية.. 28 شهيدًا بمجازر للاحتلال في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أكدت مصادر إعلامية استشهاد الحاجة زهر عبدالسلام هنية (أم ناهض) شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مع 13 من عائلتها في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في مدينة غزة صباح اليوم.

الحاجة زهر هنية

ووفق المصادر؛ ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعدما قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه ما أدى إلى 13 شهيدًا على الأقل فيما لا يزال عدد من الشهداء تحت الأنقاض.

وعرف من الشهداء جراء قصف الاحتلال ناهض هنية أبو غازي في مخيم الشاطئ، كل من: زهر عبد السلام هنية (أم ناهض) وناهض غازي هنية (ابو غازي) وزوجته ايمان احمد هنية (ام غازي) وابنه (امام مسجد الغربي) محمد ناهض هنية ابو حمزة، وإسماعيل ناهض هنية، ومؤمن ناهض هنية، وزهر ناهض هنية، وشهد ناهض هنية، وآمال ناهض هنية.

وسبق أن استشهد العشرات من عائلة “هنية” منذ بداية العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، كان من بينهم 3 من أبناء قائد حماس إسماعيل هنية وهم: حازم وأمير ومحمد و5 من أحفاده، جراء استهدافهم في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في مخيم الشاطئ في العاشر من ابريل/ نيسان الماضي الذي تزامن مع عيد الفطر.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال -صباح الثلاثاء- مجموعة من المدنيين على مفترق بالميرا في شارع الوحدة.

كما استشهاد شاب بعدما استهدفه الاحتلال وهو يبيع القهوة في غزة.

وأعلن الدفاع المدني بمحافظة غزة أن طواقمه تعاملت مع ثلاثة استهدافات (مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزلا لعائلة الزميلي بحي الشجاعية) حيث انتشلت الطواقم 13 شهيد وعدد من الجرحى.

فقد قصف طيران الاحتلال منزلا بجوار مسجد علي قرب سوق الخضرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وانتشل الدفاع المدني امرأتين شهيدتين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة “الزميلي” في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووصل أكثر من 10 شهداء أشلاء أطفال ونساء من عائلة أبو سعادة وعائلة الفيومي من داخل مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة الدرج وسط مدينة غزة إلى المستشفى المعمداني بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال.